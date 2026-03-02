Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Ardventure Erkekler Süper Ligi’nin 25. hafta mücadelesinde Köyceğiz Belediyesi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde oynanan maçı ev sahibi ekip 34-15 kazanarak puan tablosundaki yerini sağlamlaştırdı.

Karşılaşmayı Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir’in yanı sıra, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ve belediye meclis üyeleri de tribünden takip ederek takıma destek verdi.

Maça hücumda ve savunmada etkili başlayan Nilüfer Belediyespor, ilk yarıyı 15-9 önde kapattı. İkinci yarıda da oyun kontrolünü elinde tutan Bursa temsilcisi, bu devrede kalesinde sadece 6 gol görürken rakip fileleri 19 kez havalandırdı. Maç, Nilüfer Belediyespor'un 34-15'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla birlikte ligdeki 18. galibiyetini alan Nilüfer Belediyespor, puanını 38’e yükselterek ligin ikinci sırasındaki yerini korudu. Bursa temsilcisi, bir sonraki maçında lig lideri Beşiktaş’a konuk olacak. Karşılaşma, 5 Mart Perşembe günü Süleyman Seba Spor Salonu’nda oynanacak.