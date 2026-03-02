ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonun ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğini belirterek, "Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlarla donanmış bir İran rejimi her Amerikalı için korkunç bir tehdit olacaktır. Terörist ordular yetiştiren bir ulusun böyle silahlara sahip olmasına ve dünyayı kendi şeytani iradelerine boyun eğdirmesine izin veremeyiz" dedi. İran Devrim Muhafızları Ordusu ve kolluk kuvvetlerine seslenen Trump, "Silahlarınızı bırakıp tam dokunulmazlık elde edin. Aksi takdirde kesin bir ölümle yüzleşeceksiniz" uyarısında bulundu.

ABD’nin yaklaşık 36 saattir devam eden operasyonunu "Dünyanın bugüne kadar gördüğü en büyük, en karmaşık, en ezici askeri saldırılardan biri" olarak niteleyen Trump, "Böylesi daha önce görülmedi. İran genelinde yüzlerce hedefi vurduk. Buna Devrim Muhafızları Ordusu karargahları ve İran hava savunma sistemleri de dâhil. Az önce, yalnızca birkaç dakika içinde 9 gemiyi ve bunlarla bağlantılı tesisleri etkisiz hale getirdiğimiz açıklandı" ifadelerini kullandı.



"Hamaney’in elinde binlerce Amerikalının kanı vardı"

İran'ın dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in öldürüldüğünü hatırlatan Trump, "Bu sefil ve zalim adamın ellerinde yüzlerce, hatta binlerce Amerikalının kanı vardı ve o birçok ülkede sayısız masum insanın katledilmesinden sorumluydu. Dün gece, ölüm haberi açıklandığında İran genelinde halkın sokaklarda tezahüratlar eşliğinde kutlama yaptığı duyuldu" diye konuştu. Ayrıca İran’ın tüm askeri komuta kademesinin de yok edildiğini savunan Trump, "Birçoğu hayatlarını kurtarmak için teslim olmak istiyor. Dokunulmazlık istiyorlar. Binlercesi bizi arıyor" iddiasını dile getirdi.



"Ölen askerlerimizin intikamını alacağız"

İran’a yönelik operasyonun devam ettiğinin ve ABD tüm hedeflerine ulaşana kadar devam edeceğinin altını çizen Trump, "Çok önemli hedeflerimiz var. İran, 2 hafta önce bir şeyler yapabilirdi, ama bunu beceremediler" dedi. ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) 3 ABD askerinin İran’a yönelik operasyonda öldüğünü açıkladığını hatırlatan Trump, bu askerlerin ailelerine baş sağlığı diledi. Trump, yaralanan askerlerin ise en kısa sürede iyileşmesini umduğunu söyledi. ABD’nin ilerleyen günlerde daha fazla kayıp verebileceğini aktaran Trump, "Ama bunun olmaması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ancak Amerika onların ölümlerinin intikamını alacak ve temelde medeniyete karşı savaş açan teröristlere en ağır darbeyi indirecek" şeklinde konuştu.



"ABD dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesi"

ABD ve İsrail’in hiç olmadığı kadar kararlı olduğunu söyleyen Trump, "Amerika bugün yine açık ara dünyanın en zengin, en güçlü ülkesidir. Ancak sahip olduğumuz yaşam kalitesinin, özgürlük ve güvenliğin tadını çıkarmamızın tek nedeni, başkalarının yapamadığı şeyleri yapmış olmamızdır. Bu ise, düşmanlarımızla savaşmak için hayatlarını feda etmeye hazır olan savaşçılarımız sayesindedir" değerlendirmesinde bulundu.



"İran nükleer silah ve uzun menzilli füze sahibi olamayacak"

ABD ordusunun herkesten iyi savaştığını kaydeden Trump, "Uzun menzilli füzeler ve nükleer silahlarla donanmış bir İran rejimi her Amerikalı için korkunç bir tehdit olacaktır. Terörist ordular yetiştiren bir ulusun böyle silahlara sahip olmasına ve dünyayı kendi şeytani iradelerine boyun eğdirmesine izin veremeyiz. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Bunun bizim başımıza gelmesine ve başkalarının başına gelmesine izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.



"ABD ordusunu iyilik için kullanıyoruz"

ABD’nin dünyanın bugüne kadar gördüğü en güçlü orduya sahip olduğunu ve bu orduyu ilk görev döneminde kendisinin inşa ettiğini ifade eden Trump, "Şimdi bu orduyu iyilik için kullanıyoruz. Onu iyi bir amaç için kullanmak istiyoruz. Bu devasa operasyonu sadece kendi güvenliğimizi sağlamak için değil; tıpkı atalarımızın yıllar yıllar önce bizim için yaptığı gibi, çocuklarımız ve onların çocukları için de gerçekleştiriyoruz. Bu, özgür bir halkın görevi ve sorumluluğudur" dedi.



"ABD’nin İran operasyonu gereklidir"

ABD’nin İran’a yönelik saldırılarının haklı olduğunu öne süren Trump, "Bu eylemler doğrudur ve Amerikalıların hiçbir zaman nükleer silahlarla ve bir sürü tehditle donanmış radikal, kana susamış bir terörist rejimle karşı karşıya kalmamasını sağlamak için gereklidir. Yaklaşık 50 yıldır bu kötü aşırılık yanlıları ‘Amerika'ya ölüm’ veya ‘İsrail'e ölüm’ sloganları atarak bize saldırdı. Onlar dünyanın bir numaralı terör sponsoru devletidir. Biz ise dünyanın en büyük ve en güçlü ulusuyuz. Yani, onların yaptıklarına karşı bir şeyler yapabiliriz. Bu katlanılamaz tehditler artık devam etmeyecek" ifadelerini kullandı.



Trump’tan İran halkına: "Ben sözümü tuttum, gerisi size kalmış"

İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ve İran kolluk kuvvetlerine seslenen Trump, "Silahlarınızı bırakıp tam dokunulmazlık elde edin. Aksi takdirde kesin bir ölümle yüzleşeceksiniz" dedi. Özgürlük hasreti çeken tüm İranlıları cesur olmaya ve ülkelerini rejimin elinden geri almaya çağıran Trump, "Amerika sizin yanınızda. Size bir söz verdim ve bu sözümü yerine getirdim. Gerisi size kalmış ama biz yardım etmek için orada olacağız" ifadelerini kullandı.