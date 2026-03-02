Bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan gelişmeler çerçevesinde sınır kapılarındaki işleyişin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini belirten Bolat, gümrük teşkilatının süreci anbean izlediğini ifade etti.

Bakan Bolat, Ağrı–Gürbulak, Van–Kapıköy ve Hakkari–Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durumun bulunmadığını bildirdi. Söz konusu üç kapıda İran ile ticari yük geçişlerinin kontrollü biçimde sürdüğünü kaydeden Bolat, buna karşın günlük yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu açıkladı. İran’ın kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkesine girişine izin verdiğini, Türkiye’nin de kendi vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının İran’dan Türkiye’ye girişine müsaade ettiğini belirtti.

"Tüm birimlerimiz teyakkuz halinde"

Bakan Bolat açıklamasında " Ticaret Bakanlığımızın ilgili gümrük birimleri ile yapılan değerlendirmelerde; gümrük kapılarında ihtiyaç duyulması halinde alınabilecek ilave tedbirler ve eylem planları güncellenmektedir. İlgili tüm kamu kurumlarımız arasında koordinasyonun daha da güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılmasına yönelik hazırlıklar ele alınmaktadır. Bu doğrultuda gerekli tüm hazırlıklar yapılmış, personel takviyesi sağlanmış ve kontrol altyapısı güçlendirilmiştir. Türkiye’nin sınır geçiş hizmetlerinin ve ticaret akışının kesintisiz sürdürülmesi noktasında tüm birimlerimiz teyakkuz halinde görevini sürdürmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak, gümrük kapılarımızdaki işleyişi yakından izlemeye; güvenli, düzenli ve hızlı geçişlerin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurumlarımızla tam koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam etmekteyiz." dedi.