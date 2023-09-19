Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde 5 katlı binanın birinci katında meydana gelen yangın mahallede paniğe sebep oldu.

Yangın, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İnan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece yarısı İnan Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 1. katında yangın çıktı. Yangını gören çevredekiler olayı itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyük bir çaba ile söndürdü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, daire kullanılamaz hale geldi. Öte yandan akşam saatlerinde aynı yerden intihar vakası alındığı öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldı.