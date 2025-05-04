Esenyurt’ta motosikletli şahıs bir oteli kurşun yağmuruna tuttu. Yaşanan saldırıda yaralanan olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde motosikletli bir şahıs otelin önünden geçerken işletmeye ateş açtı. Ardından geri dönen şüpheli, otele ikinci kez kurşun yağdırdı. Saldırının nedeni henüz bilinmezken, iddiaya göre işletme sahipleri kendilerine tehdit ya da mesaj gönderen kimsenin olmadığını ifade etti. Saldırı anları güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş kapsamlı inceleme başlattığı öğrenildi.