Kaza Mesudiye mahallesi İnegöl caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Şerif E.(28) yönetimindeki 16 MC 3148 plakalı motosiklet, karşı yönden gelip sokağa dönüş yapmakta olan Sürücü Zeynep S.(47) Yönetimindeki 16 BAH 503 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç