Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, inşaatı devam eden Şehir Hastanesi'nde çalışan 19 yaşındaki işçi Samet Demir, acı bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Alandüzü Mahallesi'nde gerçekleşti. Bin yataklı Şehir Hastanesi inşaatında görevli olan Samet Demir, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Olayın hemen ardından mesai arkadaşları durumu fark ederek 112 acil sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı işçi, Yenikent Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak, Demir, bugün yaşamını yitirdi.

Gencin cenazesi, memleketi olan Ordu'ya gönderilmek üzere hazırlandı.

Bu acı olayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı. İşçinin ölümüne sebep olan nedenlerin ve koşulların incelenmesi amacıyla yetkililer çalışmalara başladılar.