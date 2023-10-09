Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki Kabine toplantısına ara vererek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ve Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın bu görüşmelerde İsrail ve Filistin'de yaşanan son gelişmeleri ve bölgedeki gerilimi ele aldığı belirtildi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Erdoğan Türkiye'nin, bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve sükunetin sağlanması için her türlü çabayı göstermeye devam ettiğini ifade etti. Ayrıca, Gazze halkının topluca zarar görebileceği adımlardan kaçınılması gerektiğine vurgu yaparak sağduyu çağrısında bulundu.

Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Yitzak Herzog ile yaptığı görüşmede de İsrail-Filistin geriliminin bölgedeki şiddeti artırabileceği konusunda uyarılarda bulunarak, sağduyuyla hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Türkiye'nin, bölgedeki çatışmaların sona ermesi ve kalıcı barışın sağlanması için çabalarını artırarak sürdüreceğini ifade etti.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de İsrail-Filistin gerilimi çerçevesinde artan çatışmaları ele alan Erdoğan, Türkiye'nin bu çatışmaların sona ermesi için çaba sarf etmeye devam edeceğini vurguladı. Bölgedeki endişe verici durumun sona erdirilerek kalıcı bir barışın sağlanmasının önemine dikkat çekti.