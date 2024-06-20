İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Ağrı ve Batman kırsalında gerçekleştirilen "Bozdoğan-43" operasyonları sonucunda, kırmızı ve turuncu kategorideki bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlar, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında ve Batman'ın Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve ATAK taarruz helikopterleri ile J-SİHA desteğindeki operasyonlarda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando timleri ve güvenlik korucuları teröristlerle sıcak temas sağladı. Teröristler, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan Şehmus Malazgirt kod adlı Yılmaz Öner'in, 27 güvenlik görevlisi ve 4 sivil vatandaşın şehit edildiği, 68 güvenlik görevlisinin ve 2 sivil vatandaşın yaralandığı toplam 18 eyleme karıştığı ve eylemlerin talimatlarını verdiği belirlendi.

Batman'ın Hasankeyf ilçesi Palamut Köyü kırsalında gerçekleştirilen operasyonda ise, İçişleri Bakanlığı Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan Şervan Botan kod adlı Şakir Erdemci, Eylem kod adlı Hazret Kaçar, Nurhak kod adlı Nurettin Tekin, Axin kod adlı Zeynep Özkan adlı teröristlerin, 1 güvenlik görevlisinin şehit edildiği, 2 güvenlik görevlisinin yaralandığı toplam 3 eyleme karıştıkları saptandı.