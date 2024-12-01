Ümraniye Belediyesi tarafından düzenlenen ve gelenekselleşen Ümraniye Kitap Fuarı, bu yıl 5. kez kapılarını kitapseverlere açtı. “Kitap vakti geldi” temasıyla gerçekleştirilen fuar, Prof. Dr. Ümit Meriç’in onur konuğu olduğu özel bir açılış töreniyle başladı.

Santral Etkinlik Alanı’nda düzenlenen tören, Ümraniye Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başladı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, eski dönem Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda yazar, yayınevi temsilcisi ile vatandaş katıldı.

Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, “Çok güzel bir ortam gerçekten. Ben ilk defa ziyaret ediyorum. Dolu dolu bir ortamda ziyaretlerimizi yapıyoruz. Türk kültür hayatına katkılarından dolayı Ümraniye Belediye Başkanı’mız İsmet Yıldırım beyi kutluyorum. Her alanda başarılarını gösterdiği gibi kültür ve sanat alanındaki başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Ziyaretçilere başarılar ve kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Onur konuğu Prof. Dr. Ümit Meriç oldu

Türk kültür ve edebiyat dünyasına yaptığı önemli katkılarla tanınan Prof. Dr. Ümit Meriç, fuarın bu yılki onur konuğu oldu. Etkinlikte konuşma yapan Meriç, kitapların toplumların gelişimindeki rolüne dikkat çekerken, Ümraniye Kitap Fuarı gibi organizasyonların bu misyona önemli katkılar sağladığını belirtti. Ümraniye’nin kendisi açısından ayrı bir önemi olduğunun altını çizen Meriç, “Ümraniye Cemil Meriç’in “Ümrandan Uygarlığa” kitabı çağrıştırdığı için ben kendimi Ümraniyeli hissediyorum, ayrıca burada bir de Cemil Meriç Mahallesi var, dolayısıyla burası benim babamın da mahallesi. Kitap fuarının bu kadar kalabalık olması da Ümraniye ahalisinin bir irfan medeniyetinin kurucusu olmaya aday olduğunu gösteriyor. Bu açıdan bütün Ümraniyelileri tebrik ediyorum” sözlerini kullandı.

“Başkan İsmet Yıldırım: "100 yayınevi ve 200’ü aşkın yazar katılıyor"

Açılış töreninde konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, fuarın sadece bir kitap etkinliği olmadığını, aynı zamanda Ümraniye’nin kültür ve sanat hayatına değer katan önemli bir organizasyon olduğunu vurguladı. Başkan Yıldırım, “Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz kitap fuarımıza Türkiye’nin önde gelen 100 yayınevi ve 200’ü aşkın yazar katılıyor. Söyleşiler, konferanslar, imza etkinlikleriyle dolu dolu bir program hazırladık. Tüm kitapseverleri, 8 Aralık’a kadar açık olacak fuarımıza davet ediyorum. Kitap fuarımız çok güzel, Ümraniye’de kitap fuarı bir başka hakikaten. 128 bin öğrencinin okuduğu Ümraniye’deki bu kitap fuarı onlara bir ilaç oluyor. İlk emir ’oku’, ilk emir böyle olunca devamlı okuyacağız. Emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en önemli yayınevlerinden 100’den fazlasının katıldığı fuarda, 200’den fazla yazar okuyucularıyla buluşuyor. Organizasyon kapsamında düzenlenen imza günleri, söyleşiler ve konferanslar, kitapseverlere zengin bir deneyim sunuyor. Nevzat Tarhan, Sibel Eraslan, Feridun Emecen, Yusuf Kaplan, Mehmet Ali Bulut ve İhsan Süreyya Sırma gibi isimlerin yer aldığı etkinlikler, kültür, tarih, sanat ve bilim gibi geniş bir yelpazede keyifli bir atmosfer oluşturuyor. Santral Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen Ümraniye Kitap Fuarı, 8 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek. Kitapseverler, hem yayınevlerinin sunduğu binlerce kitap arasında keyifli bir yolculuğa çıkma hem de Türkiye’nin önemli yazarlarıyla tanışma fırsatı bulacak. Ümraniye Kitap Fuarı, her yaştan okuru kültür ve edebiyatla buluşturmayı hedefliyor. Her yıl artan katılımcı sayısı ve zengin içeriğiyle bölgenin kültürel hayatına damga vuran Ümraniye Kitap Fuarı, bu yıl da geniş katılımlı etkinlikleri, seçkin yayınevleri ve yazar kadrosuyla ziyaretçilerini bekliyor. Kitapların büyülü dünyasına adım atmak ve kültürel bir yolculuğa çıkmak isteyen tüm vatandaşlar, 8 Aralık’a kadar Ümraniye Kitap Fuarı’nı ziyaret edebilecek.