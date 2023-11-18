Bursa'da geçtiğimiz günlerde diş ağrısı şikayetiyle MESAM Diş Kliniği'ne götürülen ve burada genel anestezi ile 1 dişi çekilip 4 dişine dolgu yapılan 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma derinleşiyor. Deniz'in ailesi, çocuklarının operasyon öncesinde yapılmayan bir test sonucu genel anesteziye alındığını iddia ederek, klinikte yaşanan ihmaller zincirini dile getirdi.

Operasyonun ardından eve dönen Deniz'in durumu aniden kötüleşti. Yoğun kanama, ateş yükselmesi ve titreme gibi belirtilerle karşılaşan aile, çocuklarını Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürdü. Ancak, hastanede yapılan tedaviye rağmen Deniz Sönmez, oksijen yetmezliğine bağlı çoklu organ yetmezliği sebebiyle hayatını kaybetti.

Bursa Cumhuriyet Savcılığı ve İl Sağlık Müdürlüğü, Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. İl Sağlık Müdürlüğü, klinikte yapılan incelemeler sonucunda, operasyon öncesi Deniz'e sedasyon uygulanarak uyutulduğunu tespit etti.

Ailenin iddiasına göre, operasyon sırasında çocuğun boğazına takılan hortum geniz etini delmiş ve bu durum kanamaya yol açmış. Aile, ayrıca anestezi uzmanı ve hemşirenin narkozdan ayılma sürecini beklemeden klinikten ayrıldığını iddia etti.

Klinik mühürlendi

Soruşturma kapsamında Deniz'in anne ve babası, polis merkezine giderek ifade verdi ve klinik çalışanlarından şikayetçi oldu. Diş kliniği ise Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 ay süreyle mühürlendi. Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda alındığı ve soruşturmanın sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amacıyla olduğu belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması ise devam ediyor.