Kaza, saat 22.00 sıralarında İznik Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (61) yönetimindeki 45 ADZ 177 plakalı tır, aynı şeritte seyir halinde bulunan 16 H 8241 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan İznik Belediyesi personeli İbrahim Okkalı olay yerinde hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okkalı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA