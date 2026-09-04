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İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Okkalı’nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında İznik Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.K. (61) yönetimindeki 45 ADZ 177 plakalı tır, aynı şeritte seyir halinde bulunan 16 H 8241 plakalı traktöre arkadan çarptı. Kazada traktörde bulunan İznik Belediyesi personeli İbrahim Okkalı olay yerinde hayatını kaybetti.

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