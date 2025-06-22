SGK, ağır ve riskli iş kollarında çalışanlara fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) uygulamasıyla önemli avantajlar sunmaktadır. Bu düzenleme, çalışanların emekliliğe daha erken ulaşmasını sağlarken aynı zamanda prim gün sayılarını da artırmaktadır. Her çalışma yılına karşılık belirli miktarda ek prim günü verilir; bu da hem primlerin hem de emeklilik koşullarının olumlu yönde değişmesine olanak tanır.

Avantajları:

Yıllık olarak 60, 90 veya 120 gün ek prim günü kazanma imkânı sunar.

Bu ek günler sayesinde çalışanların toplam prim günleri yükselir ve emekli olma yaşları düşer.

Örnek Uygulama:

Örneğin, 10 yıl boyunca her yıl 120 gün fiili hizmet süresi zammı alan bir çalışan, toplamda 1.200 gün (yaklaşık 3,5 yıl) ek prim hakkı elde eder. Bu durum, kişinin hem prim süresini artırır hem de emeklilik yaşını yaklaşık 3,5 yıl erkene çeker.

Engelli Çocuğu Olan Anneler İçin Erken Emeklilik

SGK, sürekli bakıma ihtiyaç duyan engelli bir çocuğa sahip anneler için de erken emeklilik imkânı sunuyor. Bu düzenleme, annenin prim gün sayısının %25’i kadar ek prim süresi tanıyor.

Avantajlar:

Ek prim süreleri, emeklilik yaşından düşülerek annenin erken emekliliğini sağlıyor.

-Örnek Hesaplama:

6.000 prim günü olan bir anne:

1.500 gün ek prim kazanır.

Bu da emeklilik yaşını yaklaşık 4 yıl erkene çeker.

SGK’nın sunduğu erken emeklilik fırsatları, her birey için kişiye özel hesaplamalar gerektiriyor. Sigorta türü (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı), işe başlama tarihi, prim gün sayısı ve mevcut yaş gibi faktörler, erken emeklilik planlamasını etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Bu yüzden, emeklilik hakkınızı en verimli şekilde kullanmak için profesyonel bir danışmandan destek almak oldukça önemlidir.