Yağışların güzel olması nedeniyle İnegöl topraklarında bereketli bir sezon geçiriliyor. Kiraz, çilek ve erik sezonunun başlaması ile birlikte başlanan hasat çiftçileri mutlu etmedi.

Günlük en az 800 TL yevmiye ile çalıştırılan işçilerin ortalama günde 50 kg kiraz toplayabildikleri öğrenildi. Durum böyle olunca kilogram başına işçi maliyeti 17 TL’yi buldu. Piyasada 1 kg kirazın bedeli ise 35’leye geriledi. Gübre, mazot ve bakım maliyetleri ile sandık maliyetlerinin de hesaplanmasıyla 1 kg kirazın maliyeti 30 TL’yi geçmiş oldu.

Yine çilek ve erikte de benzer maliyet durumları ortaya çıktı. Rekoltenin yüksek olmasına karşın ürünlerin düşük fiyattan alıcı bulması nedeniyle çiftçiler 2024 yılından beklediğini alamamış oldu.

“HASADI YAPILAN HİÇBİR ÜRÜN ÇİFTÇİYİ MUTLU ETMEDİ”

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, “Bildiğiniz üzere İnegöl’ümüzde kiraz hasadı devam etmekte. Yaklaşık 20 gün önce başladı ve devam ediyor. Erkenci kirazlardan başlayıp şu sıralarda Napolyon kirazı olarak devam ediyor. Geçen sene geç kirazda para kazandırırken, bu sene de aynı fiyat skalasını yaşamaktayız. Şu anda kirazın kilosu 35 lira civarında kendisine alıcı bulurken, geçen seneki fiyatlarla aralarında pek bir fark olmadığını görüyoruz. Buna rağmen maliyetlerinin ne kadar yükseldiğini size anlatmamıza gerek olmadığını düşünüyorum. Geçen yıldan bu zamana kadar ilaç fiyatlarına yüzde 70 gibi bir zam gelirken, işçi maliyetleri 400 lirayken, bugün 800 liraya kadar çıktı. Normalde 700 lira yevmiye ilen bu fiyata yeme, içme ile taşıma maliyeti de dahil olunca 800 liralara kadar çıkıyor. Klasik Napolyonlarda işçilerin günde en fazla toplayacağı miktar 50-60 kilodur. Öteki taraftan tam bodur kiraz ağaçlarında 100 kiloyu da geçebilir. Ama normalde baktığın zaman klasik kiraz ağaçlarında 50 kiloyu topladığın zaman varsayarsak yaklaşık 17 lira gibi kirazın kilosunda işçi maliyeti var. İşçi maliyetinin yanına ilaç ve diğer maliyetleri de katarsak çiftçinin hiç para kazandırmadığını ve hatta cebimizden de para çıktığını söyleyebiliriz. Bu sene papaz eriği diye tabir ettiğimiz erikte, don gibi sıkıntılar yaşamadığı için bolluk yaşanıyor. Çileğin hasadının başlayalı da bir ayı geçti. Tüm maliyetlerin ne kadar arttığını görüyoruz. Şu ana kadar kiraz, çilek ve erikten para kazanmadığını söyleyebiliriz. Şu anda artan maliyetlere karşın çiftçinin ürünlerden kazandığı para çok düşük. Şu anda sırada patates var, buğday fiyatlarının da açıklanmasını bekliyoruz. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Ürünlerimiz sırasıyla geliyor. Şeftaliler çıkmaya başladı. Elması, armudu, fasulyesi var. Şu anda hasadı yapılan hiçbir ürünün çiftçiyi mutlu etmediğini söyleyeyim” dedi.