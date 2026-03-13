Univar Solutions LLC'nin iştiraki olan Univar Solutions B.V., performans malzemeleri alanında faaliyet gösteren SI Group ile genişletilmiş bir dağıtım anlaşması yaptığını duyurdu. SI Group ile yapılan anlaşma, belirli EMEA pazarlarında plastik ve yapıştırıcılar, antioksidanlar, stabilizatörler, UV ışık stabilizatörleri ve darbe mukavemet arttırıcıları için katkı maddeleri portföyünü içeriyor.

Univar Solutions ve SI Group arasındaki büyüyen iş birliği, şirketlerin plastik ve kauçuk sektörleri için yenilikçi, yüksek performanslı ve sürdürülebilir özel çözümler sunma konusundaki kararlılığını pekiştiriyor. SI Group'un gelişmiş katkı maddesi teknolojilerini Univar Solutions'ın dağıtım ağı ve teknik desteğiyle eşleştiren müşteriler, dayanıklılığı, verimliliği ve çevresel sorumluluğu artırmak için tasarlanmış daha geniş bir malzeme yelpazesine kolay erişim elde edecekler. Şirketler birlikte, yeni nesil polimer, antioksidan ve stabilizatör çözümleriyle endüstriyel üretim performansını hızlandırmayı hedefliyor.

Univar Solutions Performans Malzemeleri Küresel Kıdemli Başkan Yardımcısı Matthew Oliver, 'SI Group ile ortaklığımız heyecan verici şekillerde gelişmeye devam ediyor. SI Group'un kauçuk ve plastik katkı maddesi teknolojilerine EMEA'da erişimin genişletilmesi, müşterilerin işleme verimliliğini, termal kararlılığı, ürün ömrünü, korumayı ve genel ürün dayanıklılığını iyileştirmek için ihtiyaç duydukları yüksek kaliteli performans malzemelerini sunma becerimizi güçlendiriyor. Bu genişleme aynı zamanda polimer, katkı maddesi ve plastik üreticileri için daha da geniş bir yelpazede özel çözümler sunma stratejimizi de destekliyor' dedi.

SI Group satış ve iş geliştirme kıdemli başkan yardımcısı Paul Tilley, 'Univar Solutions'ın Ingredients + Specialties ekibiyle iş birliği içinde, Türkiye'deki müşterilere yüksek performanslı kauçuk ve plastik çözümlerinin yanı sıra İberya'da gelişmiş plastik çözümleri sunmaya odaklandık. Bu anlaşma, performans malzemeleri konusunda derin uzmanlığa sahip güvenilir bir ortakla birlikte büyüyen bir pazarda geniş bir yelpazede özel ürünler geliştirme ve ticarileştirme becerimizi güçlendiriyor' diye konuştu.