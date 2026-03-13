Son yıllarda yaşanan uluslararası olaylar Türk yatırımcıları güvenli liman seçeneklerine yöneltti. Bunların başında altın ve kıymetli madenler gelirken, geleneksel yatırım aracı olan arsa yatırımları da yükselişini sürdürdü. Konuyla ilgili soruları cevaplayan Nova Arsa Yönetim Kurulu Başkanı Mimar Turgay Kolcuoğlu, 'Konut Fiyat Endeksi ile paralel hareket eden güncel arsa değerleme raporları, mevcut ekonomik tabloda toprağın sunduğu getiri potansiyelini rakamlarla tescil ediyor. Arsa yatırımı nominal değer artışı boyutuyla döviz ve mevduat başta olmak üzere klasik finansal araçların tamamını geride bıraktı. Dahası bu tablo, 2025 son çeyrek verileri incelendiğinde inşaat maliyet endeksindeki yükselişi de açık ara aştığını gösteriyor. Endeksa'nın saha gözlemleri ve kamuya açık kaynaklardan derlenen verilere uygulanan istatistiksel modelleme sonuçlarına göre Türkiye'de konut imarlı arsa metrekare birim fiyatları son iki yılda yüzde 57 değer kazandı. Uzun vadeli eğriye bakıldığında bu artışın 2021'den bu yana kesintisiz devam ettiği görülüyor' dedi.

Marmara ve Trakya koridoru altyapıyla değerleniyor

Toprağın arzının kısıtlı ve üretilmesi mümkün olmayan bir kaynak olduğuna dikkat çeken Kolcuoğlu şu tespitini paylaştı: 'Geleceğe dönük beklentiler karşısında nispeten daha dirençli bir yapı sergileyen imarlı arsa, toplumun tüm kesimlerinden yatırımcının gündemine girmiş durumda. Sektördeki 28 yıllık gözlemimiz, finansal bilinç düzeyi yüksek yatırımcıların arsa gibi geleneksel ve finansal olmayan araçlara ilgi duyduğunu ancak hukuki süreçlerdeki muğlaklık ile proje takvimlerinin öngörülemezliğinin bu ilgiyi zaman zaman sekteye uğrattığını net biçimde ortaya koyuyor. Esnek ödeme yapıları ise ücretli çalışanların da bu alana adım atmasının kapısını aralıyor. Arsa yatırımlarında altyapı yatırımları kritik belirleyici. Marmara ve Trakya hattındaki planlı gelişmeler bölgedeki arazi talebini doğrudan yukarı çekiyor. Arsa yatırımının getiri denkleminde altyapının yanı sıra turistik çekim gücü ve lojistik konumu da belirleyici rol oynuyor.'