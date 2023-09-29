Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferik projesinde çalışmalar sürüyor.

Kocaeli’nin yarım asırlık hayali olan Kartepe Teleferik Projesi, vatandaşların İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarası eşliğinde Samanlı Dağları’nın zirvesine ulaşmasını sağlayacak. Derbent’ten Kuzuyayla’ya ulaşacak projede çalışmalar da tüm hızıyla sürüyor.

"Hayaldi gerçek oldu diyeceğiz"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Tahir Büyükakın, yapımı hızla devam eden teleferik projesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. İlk olarak Derbent’te bulunan istasyonu inceleyen Başkan Büyükakın, Raylı Sistemler Daire Başkanı Fatih Gürel ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Derbent ve Kuzuyayla istasyonlarında yapım çalışmasının yanı sıra bir yandan çevre düzenlemeleri, altyapı, otopark ve sosyal alanların da inşa edildiği bilgisini alan Başkan Büyükakın’a, teleferik sisteminin ve parçalarının tamamının üretildiği de ifade edildi. Kartepe’nin yıllardır kurduğu hayalin gerçek olması için geri sayımın başladığını söyleyen Başkan Büyükakın, "Hayaldi gerçek oldu diyeceğiz" dedi.

Yolculuk 14 dakika sürecek

Derbent-Kuzuyayla arasındaki teleferik yolculuğu 14 dakika sürecek. Teleferik 331 metre rakımdan başlayıp, 1421 metreye çıkacak. Yolculuk sırasında kabindeki yolcular, İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü’nü aynı anda izleme şansı bulacak. 4 bin 695 metre uzunluğundaki Derbent-Kuzuyayla güzergahına dikilecek 16 direk, birbirlerine 200 metre mesafede olacak. Direklerin yerden yüksekliği de 43-45 metre olarak planlandı. Teleferik güzergâhının başlangıç ve bitiş noktaları olan Derbent ve Kuzuyayla mevkilerine makaraların montajı da tamamlandı.

Turizm açısından bir cazibe merkezi olacak olan teleferik hattında sistem tek halat, ayrılabilir klemens ve 10 kişilik kabinlerden oluşacak. 2 istasyonun yer alacağı teleferik projesinde 73 kabin hizmet verecek. Saatte bin 500 kişi kapasiteli teleferik hattındaki kot mesafesi bin 90 metre olacak.

Öte yandan, teleferik projesinin yapımını hızla sürdüren Büyükşehir, teleferiğin zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı’nda 200 bin metrekarelik alanda hazırlanan projenin çalışmalarına başladı. Teleferik projesinin tamamlanmasıyla vatandaşların yoğun ilgi göstereceği Kuzuyayla, doğaseverlerin keyifli anlar yaşayacağı zirvelerden biri olacak. 200 bin metrekarelik proje çerçevesinde piknik alanları, doğalgazlı mangal ünitesi, restoran, mescit, tiny house alanı, karavanlı kamp alanı, otopark, doğa okulu, fayton kafe ve satış noktaları olacak. Restoranın yapımına başlanırken diğer noktalarda da çalışmalar eş güdümlü olarak sürüyor.