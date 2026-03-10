Gece saatlerinde limanda bulunan vatandaşlar, bir teknenin üzerinde hareketlilik fark etti. Yakından bakıldığında ise aç kaldıkları düşünülen anne su samuru ile yavrularının tekneye çıktığı görüldü. Bir süre tekne üzerinde dolaşan sevimli misafirler, limanda bulunanların ilgisini çekti.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde anne su samurunun yavrularını koruyarak tekne üzerinde dolaştığı, zaman zaman etrafı kontrol ettiği görüldü. Limandaki vatandaşlar ise nadir görülen bu anları hayranlıkla izledi.

Bir süre teknede kalan anne su samuru ve yavruları daha sonra gözden kayboldu.

