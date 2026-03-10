Belediye yetkilileri, denetimlerin amacının sadece cezai işlem yapmak olmadığını, aynı zamanda halk sağlığını korumak ve işletmelerin hizmet kalitesini artırmak olduğunu vurguladı. Kasap sahiplerine özellikle gıda hijyeni, çalışanların temizliği ve ürünlerin uygun şartlarda saklanması konularında uyarılarda bulunuldu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, denetimlerle ilgili yaptığı paylaşımda, 'Halk sağlığı kırmızı çizgimizdir. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak için denetimlerimizi tavizsiz bir şekilde sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Sultanbeyli Belediyesi, halk sağlığını öncelikli görevlerinden biri olarak gördüğünü belirterek, gıda işletmelerinde denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini duyurdu.