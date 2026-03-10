İstanbul Esenyurt'ta onlarca kadının buluştuğu hat kurslarında nostaljik bir deneyim edinilirken, geleneksel hafızanın da korunması adını çalışmalar devam ediyor. Hattat Abdullah Gün'ün eğitmenliğini yaptığı kursta 171 kadın talebe eğitim alırken, yılsonunda ise eserlerin sergilenmesi planlanıyor.

Yüzyıllar boyunca başta kutsal kitap Kuran-ı Kerim olmak üzere binlerce kitabın estetik anlamda göze hitap etmesi amacıyla kullanılan 'Hat Sanatı', günümüzde de tarihe ışık tutuyor. Geleneksel Türk Sanatlarını tarihin tozlu raflarına katmamak için çalışan hattalar, onlarca kuşaktır ustalarından öğrendiklerini bir sonraki nesle aktarmaya devam ediyor. Bu sürecin bir temsili ise Esenyurt Belediyesi Kadın Sanat Merkezi'nde yaşamaya devam ederken, Hattat Abdullah Gün onlarca öğrencisini bu sanatın devam etmesi adına eğitiyor. Yaklaşık 6 aydır devam eden kurslarda toplamda 171 kadın eğitim alırken, yılsonunda ise eserlerin sergilenmesi amaçlanıyor.

'Üniversite yıllarından itibaren ilgim vardı'

Kursa eğitim alan öğrencilerden Meryem Sena Kurumahmut, 'Geçtiğimiz yıl hat sanatına başladım, 6 aydır da Abdullah hocamızın yanında eğitim görüyorum. Ben şuanda sülüs yazıyorum, her hafta ödevlerimizi yazarak hocamıza teslim ediyoruz. Geleneksel Türk Sanatlarına üniversite yıllarından itibaren aslında bir ilgim vardı, çeşitli alanlarıyla da ilgilenmiştim. Uzun süredir de hat üzerine çalışıyorum ve bu alanda kendimi geliştirmeyi amaçlıyorum. Bu ve benzeri kurslardan çok memnunuz, devam etmelerini çok arzuluyorum' dedi.

'Çok heyecan verici'

Tarihle iç içe hissettiğini belirten Büşra Ortakaya, 'Geleneksel hat sanatıyla ilgileniyoruz. Bu süreç çok heyecan verici aslında çünkü kaybolmuş bir değer var ortada, biz sürdürmezsek devam edemeyecek. Eserlerimizi sergilemeye çalışıyoruz, insanlardan da çok güzel tepkiler alıyoruz. Bazen bizim hata yaptığımız kağıtları görenler 'Bunlar bile çok güzel olmuş' diyorlar. Zaten hocamızdan ders almak bizler için çok önemli, bu gibi bir imkanı herkesin değerlendirmesi gerekiyor. Kursumuzun kadınlara yönelik, güzel bir ortamda olması da ayrı bir güzellik katıyorum. Umarım kursumuz mümkün olduğunca devam eder, bu çok değerli bizim için' diye konuştu.