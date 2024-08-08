İstanbul Beyoğlu'nda yaşayan ve gayrimenkul konusunda sorun yaşayan Tugay üstün ve alacaklısının avukatı Fatih aslan bir fotokopiciye giderek senedir bir örneğini almak istedi. Daha sonra senedin bir örneğini alan Tugay Üstün 523 bin liralık senedi yedi.

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda, gayrimenkul konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan iş insanının avukatı Fatih Arslan ile Tugay Üstün sorunu çözmek için bir araya gelerek önce tapuya gittiler. Tapunun ardından iş insanına ait 523 bin 800 liralık senedin fotokopisini çektirmek üzere bir kırtasiyeye girdiler. Kırtasiye çalışanı senedin fotokopisini çektikten sonra senedi uzattığı anda hamle yapan Tugay Üstün, senedi alarak yuttu. Yaşanan arbede anları kırtasiyenin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından, Tugay ve Elif Üstün hakkında resmi belgeyi bozmak, yok etmek ve belgeyi gizlemek suçlamasıyla dava açıldı.

Kaynak: Bursa'da bugün