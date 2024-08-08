12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, yepyeni rotasında İstanbul’un gözbebeği Moda’dan yeni rüzgârlara yelken açmaya hazırlanıyor.

İstanbul Setur Marinas Kalamış’ın ev sahipliğinde, 9-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek organizasyonda; J/70, J/70 Match Race, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, Hareketli Salma, IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarında heyecan dolu yarışlar yapılacak. Organizasyon, 9 Ağustos’ta saat 12.00’de Moda Koyu ve Caddebostan Parkuru’nda Eker Olympos Regatta Özel Etabı olan J/70 One Design Türkiye Turu 3. Ayak yarışı ile başlayacak. Hafta boyunca; J/70 One Design, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, J/70 Match Race, Hareketli Salma ile devam eden yarışlar, son olarak Olympos Regatta’nın klasik rotası Yat Sınıfı yarışlarıyla 18 Ağustos Pazar günü sona erecek.

İstanbul’un denizle buluştuğu en güzel noktalardan biri olan Moda semtinde, 7’den 70’e yüzlerce yelkenciyi bir araya getiren büyük bir organizasyon düzenlenecek. Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda ve profesyonel yelken giyim markası Slam’in desteğiyle düzenlenen 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, 9-18 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta bir festival coşkusuyla yapılacak.

Farklı yelken sınıfları rekabet edecek

2024 yılında değişen formatıyla bir yelken festivaline dönüşen 12. TAYK Slam- Eker Olympos Regatta Yelken Yarışları, sporseverlere yeni deneyimler yaşatacak. 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta, farklı yelken sınıflarının kıyasıya rekabetine sahne olacak. Organizasyonda; J/70 One Design, 1 Metre Uzaktan Kumandalı Yarış, J/70 Match Race, Hareketli Salma ve Yat Sınıfı yarışları gerçekleşecek. Hareketli Salma yarışlarına Türkiye’nin farklı yelken okullarından takımlar katılacak. 7-20 yaş arası çocuk ve genç yelkencilerin katılacağı Hareketli Salma yarışlarında 300’e yakın tekne görsel bir şölen oluşturacak.

Yarış tutkusu ve eğlence bir arada

“Yelkenin Yeni Modası” mottosuyla rotasını oluşturan 12. TAYK Slam-Eker Olympos Regatta’da, yarış tutkusu eğlenceyle buluşacak. Yarışların ardından akşam saatlerinde İstanbul Setur Marinas Kalamış’ta bir araya gelen ekipler, DJ performans eşliğinde yorgunluklarını atma fırsatı bulacak.

Yarışlar, 18 Ağustos’ta Galatasaray Spor Kulübü Kalamış Tesisleri fuaye alanında yapılacak büyük ödül töreni ile sona erecek.