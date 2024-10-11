İ Uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik düzenlenen bu operasyonlarda, toplamda 1 ton 392 kilogram uyuşturucu madde ve 752 bin 261 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, 2.094 personel, 838 ekip, 11 hava aracı ve 29 narkotik dedektör köpeğiyle operasyonlar yürütüldü. Operasyonlar; Ankara, İstanbul, Gaziantep, İzmir, Diyarbakır gibi büyük illerin de aralarında bulunduğu 53 ilde gerçekleştirildi.

Operasyonlarda elde edilen bazı veriler şöyle: Diyarbakır'da 511 kilogram skunk, Edirne'de 500 bin uyuşturucu hap ve 16 kilogram kokain, İstanbul'da ise 130 kilogram kokain ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.