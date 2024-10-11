Alpine, A290 modelinin ardından tamamen elektrikli Dream Garage serisinin ikinci modeli olan A390_ß gösteri aracının ön tanıtımını gerçekleştirdi. 5 koltuklu bir Coupe SUV modeli olan A390_ß, Alpine’in motor sporları tecrübesini günlük kullanıma taşıdığı ikinci modeli oldu. Alpine A390’ın, seri üretimine 2025 yılından itibaren başlanacak.

Alpine’in elektrikli modellere geçiş hamlesini simgeleyen Dream Garage serisinin ikinci modeli olan A390_ß modelinin ön tanıtımı Paris’te gerçekleştirildi. Dream Garage’ın ilk modeli olan A290’ın tanıtımının ardından, şimdi de Coupe SUV modeli A390’ın konsept aracı tanıtıldı. Yapılan açıklamaya göre; 5 koltuklu bir Coupe SUV olarak tasarlanan A390_ß Alpine’in gelecek vizyonunda yer alan spor fastback yaklaşımının ön gösterimi niteliğini taşıyor. Alpine, A390_ß modeli için 2025 yılından itibaren Fransa’daki tarihi Dieppe fabrikasında seri üretime başlayacak.

A390_ß, Alpine’in klasikleşmiş dış görünümünden birçok iz barındıran bir tasarıma sahip. Dış tasarımında su damlasından ve jantlarında ise kar tanelerinin kristal görünümünden ilham alınan modelde, Alpine Mavisi renginin ve ışık oyunlarının kattığı hareketlilik, A390_ß’nın dikkat çekici bir görünüme kavuşmasını sağlıyor. Ön ve arka aydınlatma şeridinin altında "Kozmik Toz" adı verilen ışıklı üçgenler, atmosferi delen bir kuyruklu yıldızı andırıyor.

Arka difüzörle uyumlu aydınlatmalı ışık şeridi 80 mm uzatılabiliyor veya geri çekilebiliyor. Böylece A390_ß’nın "kısa kuyruklu" tasarımdan "uzun kuyruklu" tasarıma dönüşmesini sağlıyor. Bu uzatma özelliği, aerodinamik sürtünme katsayısını azaltıyor ve aracın sürüş menzilini arttırıyor. Spor fastback formunda tasarlanan model, akıcılığı ve sportifliği ferahlıkla birleştiriyor. Kesintisiz bir çizgi gibi görünen eğimli arka camın ürettiği siluet, aracın aerodinamik performansını iyileştiriyor. A390_ß’nın dış tasarımı, seri üretimi yapılacak modelin dış tasarımına yüzde 85 oranında sadık kalacak şekilde tasarlandı.

Konsept bir iç mekân

A390_ß’nın iç tasarımında, kontrast detaylar ve düalite ön planda. Modelin renkli dış cephesi, tek renkli iç mekân ile zıtlık oluştururken, keskin siyah mineral ise kusursuz kar beyazı rengiyle kontrast oluşturuyor. A390_ß’nın iç mekânı, Alplerden ilham alan bir dağ manzarası gibi beyaz bir renkte tasarlandı. Kapıları zıt yönde açılan ve B sütunu olmayan modelde, kokpit sürücüye “bütünleşme” deneyimi vadediyor. Direksiyonun hemen arkasında, arka arkaya yerleştirilen üç cam panel, sürüş bilgilerinin dinamik ve çok boyutlu okunması için holografik bir etki oluşturuyor.

Modelin direksiyonu, doğrudan Formula 1’den ilham alınarak tasarlandı. Kompakt, teknik ve hassas tasarımıyla öne çıkan direksiyon, sürücünün günlük ve sportif sürüş deneyimleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. A390_ß’yı çalıştırmak için, direksiyonun tam ortasına anahtar işlevi gören bir buz kristali yerleştiriliyor.

Sportif deneyimin tadını tam anlamıyla çıkarmak adına Alpine tasarım ekibi, A390_ß sürücü koltuğunu geliştirirken bir Formula 1 yarış koltuğundan yararlandı. Bu yenilikçi koltuk, günlük kullanım ya da sportif kullanım olmak üzere iki tür kullanım için iki ayrı sürüş pozisyonu sunuyor. Günlük kullanımda koltuk pozisyonu daha yüksek ve pedallar yere daha yakınken; sportif kullanımda ise F1 konumunu alıyor, pedallar yükseliyor ve direksiyon sertleşiyor.

Sürücü odaklı ön bölümün aksine, arka kısım konfora vurgu yapıyor. Araç içi konforu üst düzeye çıkartmak için arka koltuklarda hafızalı sünger kullanıldı. Orta kısımda ise hologram formunda bir küp, arka yolculara hitap edecek şekilde konumlandırıldı. Koltuğun üst kısmında, buz bloklarıyla çevrelenen hoparlörler, sesin ön koltuklardan arka koltuklara yansımasını sağlayarak sürükleyici bir ses deneyimi sunuyor. Arka bölümün tavanındaki Stratasys kristalleri, güneş ışınlarının altında karın ışıltısını çağrıştırıyor.

Günlük kullanım ve sportiflik bir arada

A390, 5 kişiye kadar yolcu kapasitesine sahip sportif bir fastback ile A110 sürüş deneyimini hayata geçirmeyi hedefliyor. Alpine’in gelecekteki spor fastback otomobili A390, Ampere’in AmpR Medium platformunun büyük ölçüde değiştirilmiş bir versiyonunu temel alarak elektrikli olarak tasarlanacak. Elektromotorlara özel bu platformun esnekliği ve avantajları, Alpine mühendislerinin sportif bir fastback geliştirmek için gerekli değişiklikleri yapmalarını sağladı. Örneğin bataryalar ağırlık merkezinin olabildiğince yere yakın olmasını sağlamak ve yol tutuşunu iyileştirmek adına yolcu bölmesinin altına yerleştirildi. Kabin bölümü ise yolculara içten yanmalı bir modelden daha fazla alan hissi sağlaması için düz bir zemin ile optimize edildi. Bu sportif fastback, biri önde ve ikisi arkada olmak üzere Alpine tarafından geliştirilen üç adet elektromotora ve dört tekerlekten çekiş (AWD) sistemine de sahip olacak. Güç aktarımı, mühendisler tarafından geliştirilen “Aktif Tork Yönlendirme” akıllı tork yönetim sistemi tarafından yönetilecek.