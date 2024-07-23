Bursa’da beyin ölümü gerçekleşen 57 yaşındaki kadın, organları ile 3 kişinin hayata tutunmasına ve 2 kişinin görmesine vesile oldu.

Bursa’da yaşayan V.V. 13 Temmuz Cumartesi Günü evinde yaşadığı şiddetli baş ağrısı nedeniyle Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurdu. Yapılan tetkiklerde beyin (Subaraknoid) kanaması geçirdiği tespit edilen hasta, hemen tedavi altına alındı. Bir süre sonra yoğun bakıma yatırılan hastanın yapılan tüm müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti. Hastane organ nakil yetkilileri, merhumun ailesi ile görüşerek organ bağışı hakkında bilgi verdi. Ailenin onay vermesi sonucu hastane bünyesinde organ nakil çalışmalarına başlandı.

V.V’nin böbrekleri ve korneaları, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kalırken; karaciğeri ise Bursa’da özel bir hastaneye sevk edildi.