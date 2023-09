İş yeri hekimlerinin görevleri, yetkileri, eğitimleri ve sorumlulukları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan iş yeri hekimliği yönetmeliği dahilinde düzenlenmiştir. 35 yıllık hekim Dr. Alper Özkurtlu, iş sağlığı ve güvenliği hakkında Herkes Duysun mikrofonlarına bilgilendirmede bulundu.Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun / BURSA (İGFA) - İş yeri hekimliği yönetmeliği; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde iş yerlerinde görev yapacak iş yeri hekimlerinin niteliklerini, çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere oluşturulmuştur.

"İş sağlığı, işçilerin sadece fiziksel değil psikolojik sorunlarının da tespit edilmesidir" diyen Dr. Alper Özkurtlu, “İş sağlığı ve güvenliği, dünyada sanayi toplumunun oluştuğu çağlarda başlıyor. İşçinin ve halkın sağlığı ve güvenliğini de ilgilendiren bir durum çünkü işin içerisinde çevre faktörleri de var. İş sağlığı, çalışanların özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra kentleşmenin yoğun olduğu dönemlerde üretim araçlarının artışı ve üretim sürecinde işçilerin fiziksel ve psikolojik problemlerin tespit edilmesidir. Eski meslek hastalıklarının takibi ve yenilerinin oluşumunun önlenmesi için her türlü iş kazasının çevresel felaketlerin önlenmesine yönelik çoklu bir disiplindir. Ülkemizde, meslek hastalıklarının takip edilmesi işçi sağlığının ve güvenliğinin ön plana alınması önemsenen bir durumdur. İşverenin bilinçlenmesi ile işçi ve işverenin karşı karşıya kalmasını engelleyecek bir oluşumdur.” dedi.

“İŞÇİ SAĞLIĞI VE MESLEK HASTALIKLARI GİTTİKÇE DAHA ÇOK TANINIYOR”

İşveren de işçi de gereken önlemleri almalı diyen Doktor Alper Özkurtlu, “Bilimin ve teknolojinin her gelişmesinde yeni bir meslek hastalığı ile karşılaşabiliyoruz. Ergonomi de bu işin içerisinde, gittikçe işçi sağlığı ve meslek hastalıkları daha çok tanınmaya başlıyor. Meslek hastalığı bütün dünyada çok önemli bir faktördür. Biz iş yeri hekimi olarak kişinin işe başladığı andaki sağlığı ve çalışırken sağlığının hangi yönlerde bozulduğu, şikayetlerinin neler olduğunu tespit ederek, bunları düzelten faaliyetler yapılmasını sağlıyoruz. Meslek hastalığı kişinin kaderi olmamalı. Ofis çalışanlarının da soluduğu havadan, yediği yemeğe kadar her şeye önem vererek her şeyi kitabına uydurarak yapılmasını sağlamaya çalışıyoruz. İşveren temsilcisinin, iş sağlığı ve güvenliği kanunlarının emrettiği önlemleri almasını isterim. Bazen ölümlü kazalar oluyor, mahkemede sonuç ne çıkarsa çıksın can geri gelmiyor. Bunun işçi tarafı da var, işçi de kanunen uyması gereken kurallara uymayabiliyor. Kask takmıyor, emniyet kemerini takmıyor, çelik burun ayakkabı giymiyor. Bu durumlarda can, mal ve iş gücü kaybıyla uğraşıyoruz. İleri süreçte tazminatlar devreye giriyor. Bu konuda danışmanlık hizmeti veren iş sağlığı ve güvenliği firmaları hukuki süreçte her iki tarafa da yardımcı olabilecek bilgi ve belgeyi adaletin önüne sürüyor. Dileğimiz iş kazalarının hiç olmamasıdır. Biz elimizden geleni yapalım diyerek hem işverenler hem işçilerin bu konuda duyarlı olmalarını çok isterim" diye konuştu.