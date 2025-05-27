Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1966 yılından bu yana köftecilik yapan ve "Güreş Ağası" olarak tanınan Halil Sayı, nitelikli personel eksikliği nedeniyle yarım asrı aşan işletmesini kapatma kararı aldı. Yüksek maaş teklifine rağmen çalışacak eleman bulamayan Sayı, dükkânının camına "Elemansızlıktan kapattık" yazısını asarak durumu duyurdu.

Personel yokluğu işletmeyi durma noktasına getirdi

Yıllardır Tekirdağ’da köftesiyle ün kazanan Halil Sayı, son dönemde yaşadığı personel sıkıntısının işin sürdürülebilirliğini engellediğini söyledi. Sayı, vasıfsız çalışanların bile 8 saatlik mesai için yüksek maaşlar talep ettiğini, buna rağmen işyerinde kalıcı eleman bulamadığını ifade etti.

“Maaş verdik, ama kimse durmak istemedi”

50 bin TL maaş teklif ettiklerini belirten Sayı, buna rağmen çalışacak kimseyi bulamadıklarını dile getirdi. Sayı "Ben burayı neden kapattım? Bir, personelsizlikten. İki, 8 saate 2 bin lira para istiyor. Bunlar vasıfsız olanlar. Vasıflıları zaten tutamıyorsun. Yaz geldiği zaman da herkes üç kuruş para için kaçıyor. Bu iş yerini para kazanamadığım için değil, adam bulamadığım için kapattım" dedi.

Güreş ağası bu kez havlu attı

Sayı, sektördeki ustalığını vurgulayarak, "1966'dan beri bu işi yapıyorum. Burası kurulduktan sonra daha iyi köfte yapan varsa ben adımı değiştiririm. Ben yemediğim şeyi müşterime yedirmedim. Müşterime çok üzülüyorum. Adam kalkıyor İstanbul'dan, İzmir'den buraya geliyor ama geri dönüyor. Benim içim sızlıyor" ifadelerini kullandı.

"8 kişi çalıştırdım, 45-50 bin maaş verdim, yine de olmadı"

Halil Sayı, personele aylık 45 ila 50 bin lira maaş verdiğini, üç ayda bir de zam yaptığını belirterek, "7 erkek, 1 kadın toplam 8 kişi çalıştırıyordum. Oğlum dedi ki, baba zarar ediyoruz, bu kadar verdiğimiz para bize kalmıyor. Ben burada kışın adam mı besleyeceğim? Ben de kızdım, kapattım" diyerek işletmeyi neden kapattığını anlattı.

"Çıraklık eğitimi şart, yoksa meslekler biter"

Çıraklık eğitiminin yetersizliğinden de yakınan Sayı, "Bu çıraklık eğitimiyle ilgili geniş kapsamlı eğitim verilmeli. Çok önem verilmeli ve üzerinde durulmalı. Aksi takdirde meslekler biter. Neden eleman yetişmiyor? Çünkü herkes az iş, çok para, bol tatil diyor" dedi.

"İki elimle geldim, kendimi ve işimi severek buraya kadar geldim"

"1966'da 2,5 lira ile başladım. Ne anadan, ne babadan, ne de karıdan, iki elimle geldim buraya, çalışarak. Çünkü işimi sevmişim, kendimi sevmişim" diyen Sayı, kendi çabasıyla bugüne geldiğini vurguladı.