Denetimler kapsamında özellikle kasap ve toplu tüketim faaliyeti gösteren işletmelerden köfte, sucuk, pide- lahmacun harcı vb. hazırlanmış et karışımı ürünlerinden mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla numuneler alındı. Alınan numunelerin, içerik ve güvenilirlik yönünden incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğünden yapılan açıklamada, gerçekleştirilen analizlerle ürünlerin ilgili mevzuata uygunluğunun ve tüketici sağlığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığının tespit edileceğini ifade edildi. Analiz sonuçlarına göre gerekli görülmesi halinde ilgili işletmeler hakkında yasal işlem uygulanacağı bildirildi.

İnegöl İlçe Tarım Müdürlüğü, vatandaşların güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetim faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız sürdürüleceğini kaydederken, işletmelerin de gıda güvenliği kurallarına eksiksiz şekilde uymaları gerektiğini vurgulandı.