Ziyaret programına DP Bursa İl Başkanı Ali Kamil Goral, DP İnegöl İlçe Başkanı Murat Balakul ile il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri katıldı. Heyet, ilk olarak İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ı makamında ziyaret ederek ilçenin mevcut durumu, yerel yönetim çalışmaları ve İnegöl’ün öncelikli ihtiyaçları üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Program kapsamında İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, İnegöl Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Yasin Altuntepe ile Manav Yörük Muhacir Türkmen Boyları Dernekleri Federasyonu (MYM) Başkanı Halil Toy ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret edildi.

Gerçekleştirilen görüşmelerde İnegöl’ün ekonomik yapısı, tarım sektörü, mobilya sanayisi ve ilçenin gelişimine yönelik konular ele alındı. Heyet, ziyaretler sırasında kurum temsilcilerinin görüş ve taleplerini dinleyerek çeşitli istişarelerde bulundu.

Demokrat Parti heyeti, İnegöl’de gerçekleştirdikleri temaslar sonucunda elde ettikleri bilgi ve değerlendirmeleri rapor haline getirerek DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’a sunmak üzere Ankara’ya hareket etti.