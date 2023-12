Bu yıl 5. si düzenlenen Fashion Breeze defilesi Organizatör Sultan Bozkuş ve sunucu oyuncu Doğa Bekleriz tarafından Adana Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile düzenlendi.ADANA (İGFA) - 5. Fashion Breeze Defilesinde Cumhuriyet kadını vurgusu yapıldı.

5.Fashion Breeze defilesinin sunuculuğunu İpek Tanrıyar'ın yaptığı koreografisini Asil Çağıl üstlenirken, ünlü top modeller Özge Ulusoy, Ece Gürsel gibi bir çok mankenin katılımı ile gerçekleşti.

Defile erkek egemen meslek dallarının ilkleri olan kadınlarımızın görsellerinin video sunumu ile başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kutlamasında, "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" temasını vurgulamak için mankenler meslekleri ifade eden işçi bareti boks eldiveni ve daha bir çok aksesuarı farklılık oluşturarak gelinlik ve abiyelerle birlikte sergiledi.

İlginç final davetlilerin büyük beğenisini kazanırken, organizatör Sultan Bozkuş ve Doğa Bekleriz, her defilede farklı bir sosyal sorumluluk projesine yer verdiklerinin altını çzidi.

Bu yılki 5. Fashıon Breeze defilemizin temasının "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" olduğunu vurgulayan Bozkuş ve Bekleriz, "Kadının gittiği her yere başarısını zarafetini gücünü taşıdığının altını çizmek istediklerini söyleyen ikili 4. Fashıon brezee defilemizde kadına şiddet temasıyla yola çıkmıştık. Bu defilede de 100.yılımıza özel "Cumhuriyet Kadını Her Yerde" temasıyla yola çıktık , Cumhuriyet kadınları olarak her yerdeyiz ve olmaya da devam edeceğiz" ifadelerini kullandılar.