Sosyal medya platformlarında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Emirhan Çakal, paylaşımları ve özel içerikleriyle takipçilerinin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Ünlü rapçi bu kez de sosyal medyadan elde ettiği gelirle gündemde.

‘Çakal’ lakabıyla tanınan Emirhan Çakal, sosyal medyadaki abonelik sistemi aracılığıyla ciddi bir kazanç sağlıyor. Müge Dağıstanlı'nın aktardığına göre, rapçinin yalnızca aboneliklerden elde ettiği aylık geliri 250 bin TL’yi aştı.

AŞK HAYATI GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan, rapçi Emirhan Çakal 2023 yılında Danla Bilic ile aşk yaşamaya başlamıştı. Aynı yıl ayrılan çiftin aralarındaki yaş farkı dikkat çekmişti.

7 yaş fark sonrası Danla Bilic ayrılık nedenini, "Çok bir anda aynı evin içine girdik. 3-4 ay aynı evin içinde yaşayınca, bir 10 yaş kadar fark da vardı aramızda. Gerçekten onun dediği gibi oldu ve birbirimizi mutlu edemediğimizi hissettim. Sonradan Emirhan'la konuştuk" sözleriyle açıklamıştı.