Melis Karaduman, efsanevi şarkıları kendi imzasını taşıyan yeni parçalarla buluşturduğu yepyeni E.P. projesi "İstanbul Sessions" ile dinleyicileri müzikal bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyor. Projenin merakla beklenen ikinci single'ı "Sevemezsin", dinleyiciyle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Söz ve bestesi Melis Karaduman'ın kendi imzasını taşıyan şarkının prodüktör koltuğunda Arel Koray Nalbant oturuyor.

Modern pop rock tınılarıyla duygusal yükü ağır bir ayrılığı anlatan "Sevemezsin", değeri geç fark edilmiş bir aşkın ardından gelen öfkeyi, hayal kırıklığını ve yüzleşmeyi yalın bir dille işliyor. Melis Karaduman, kırık ama güçlü bir sesle yazdığı bu şarkıda, aşkın bazen yetmediği anları cesurca ortaya koyuyor. Sanatçının dramatik yapıyı derinleştiren vokal performansı, şarkının sade ama etkili düzenlemesiyle birleşerek duyguyu en saf haliyle dinleyiciye geçiriyor.

"İstanbul Sessions" projesinin görsel dünyasını yansıtan ve İstanbul'un büyüleyici atmosferini arkasına alan, Berkay Öktem yönetmenliğinde çekilen "Sevemezsin"in video klibi de şarkıyla aynı gün yayınlandı. Projenin fotoğraflarını Ogün Akgül çekti.

Melis Karaduman’ın yeni şarkısı "Sevemezsin", etkileyici video klibiyle birlikte 8 Ağustos’ta DART Music Co. etiketiyle tüm dijital platformlarda yayında.