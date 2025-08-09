Şerefe Alaçatı sahnesinde bu gece, Gülben Ergen’in enerjisi tüm sokaklara doldu taştı. Gülşah Saraçoğlu imzalı, rengarenk ve cesur kostümüyle göz kamaştıran sanatçı, başındaki iddialı saç aksesuarıyla izleyenleri büyüledi.İZMİR (İGFA) - Kimi onu sahnede İspanyol efsanesi Carmen’e benzetti, kimi ise Frida Kahlo’nun asi ve özgür ruhunu gördü. Bu unutulmaz performans, Alaçatı’da bir yaz gecesine değil, müzik ve modanın buluştuğu zamansız bir tabloya dönüştü.

Konserde Gülben Ergen’in 3 oğlu Atlas, Ares, Güney’in yanı sıra Gülşah Saraçoğlu ve Saba Tümer’de izleyiciler arasındaydı.