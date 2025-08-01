Süperstar Ajda Pekkan geçtiğimiz gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda verdiği üç saatlik konserle hayran bıraktı.

Harbiye Açıkhava’nın tam kapasite dolduğu konserde Ajda Pekkan geceye özel hazırlanan dans şovları ve zengin repertuvarıyla unutulmaz bir gece yaşattı. "Yakar Geçerim, Ya Sonra, Arada Sırada, Aynen Öyle" gibi müzik dünyasına damgasını vuran hit eserleri ile izleyenlerine müzik şöleni yaşatan Pekkan, gece boyunca tüm şarkılarını alkışlar ve sevgi tezahüratları eşliğinde seslendirdi.

Gecede Burcu Sedef imzalı iki kostüm giyen Pekkan, sahneye tamamen taşlarla işlenmiş bir maske ile çıktı. İlk yarıda giydiği baştan sona inci beyazı, taş süslemeli elbisesinin ardından ikinci yarıda giydiği gold, siyah ve gümüş işlemeli transparan elbisesi ile Süperstar beğeni topladı. Harbiye Açıkhava’da 3 saate yakın konser veren Ajda Pekkan seslendirdiği 45 şarkıyla hayranlarına müzik dolu bir gece yaşattı. Pekkan, sevenlerinin yoğun ısrarlarına dayanamayarak vedasının ardından yeniden sahneye çıktı ve en sevilen şarkılarını sevenleriyle el ele seslendirdi. Repertuvarı ile sevenlerine müzik ziyafeti yaşatan Pekkan, "Bağa Gel Bostana Gel, Döne Döne, Bahçe Duvarı, Nar Tanesi" gibi Türk Halk Müziği eserlerine de yer vererek coşkuyu ikiye katladı.