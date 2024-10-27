Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür Festivali etkinlikleri kapsamında 5’inci Sultangazi Kastamonu Günleri’nin açılışı coşkuyla gerçekleştirildi.

İki gün boyunca devam edecek olan etkinlikte birçok yöresel ürünler stantlarda yer bulacak.

Sultangazi Belediyesi, Anadolu’nun tarih kokan şehirlerinin lezzetlerini, kıyafetlerini ve kültürlerini Anadolu Kültür Festivali ile ilçe sakinlerine tanıtmaya devam ediyor. Bu kapsamda Sultangazi Belediyesi ile Kastamonulular Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 5. Sultangazi Kastamonu Günleri’nin açılış töreni gerçekleştirildi. Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve davetliler katıldı.

“Biz, bir ve beraber bu topraklarda yaşamaya alışmışız”

Programda konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Anadolu Toprakları her zaman zor topraklardı. Elbette bugün de zor. Şehitlerimizden bahsediyoruz, gazilerimizden bahsediyoruz. Bu vatan toprakları için kan akıtanlardan bahsediyoruz. Ama şunu her zaman ifade ettik; bu vatan toprakları bölünmez. Biz, bir ve beraber bu topraklarda yaşamaya alışmışız. Hiçbir zaman köleliğe alışmamış bir toplumuz, özgür irademiz çok güçlü ve bundan sonrada bu topraklarda özgürce ama bir ve beraber yaşayacağız” dedi.

Programa katılan İstanbul Valisi Davut Gül ise “Bu programa imkan verilmesi, belediye başkanımızın sadece Kastamonu’ya değil bunu yapmak isteyen bütün hemşerilerimize bu imkanı vermesi çok kıymetli. Hem Sultangazimiz hem İstanbulumuz Türkiye’nin özeti” şeklinde konuştu.

“Biz pastırmamızı eski usullerle yapmaktayız”

Etkinliğe Kastamonu’dan pastırma getiren esnaf Salim Sarıyakup, “Etin kaliteli yerlerini alırız, ayıklarız, eti tuzlarız. Tuzladıktan sonra eti yıkarız. Rakımı yüksek yerlere asıp eti kuruturuz. Daha sonra üstüne çemen sürerek ortaya Kastamonu pastırması çıkar. Kayseri pastırması bu işin hızlandırılmış hali yani fabrikasyon haliyle yaptıklarıdır. Yani işlemden geçiyor ama biz pastırmamızı eski usullerle yapmaktayız. Her şeyden önemlisi rüzgar ile kurutuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Kastamonuluyum, yöresel ürünleri tatmak, alışveriş yapmak için geldim”

Açılışa gelen İhsan Kırmacı ise “Kesinlikle Kastamonu pastırmasını tavsiye ediyorum. Ben de Kastamonuluyum, yöresel ürünleri tatmak, alışveriş yapmak için geldim” cümlelerini kullandı.

“Tosyamızın pirincini tanıtmak için buralara geldik”

Tosya pirincini tanıtmak için geldiği söyleyen esnaf Halil İbrahim Sirkeoğlu, “Tosya’dan geldik. Tosyamızın pirincini tanıtmak için buralara geldik. Tosya pirincimiz, ata tohumu dediğimiz coğrafi işaretli sarı kılçık pirincini getirdik. Sultangazi’deki hemşerilerimize pirinci tanıtmak için geldik. Pirincimiz dünyada birincidir. Glisemik şeker oranı yüzde 15’tir” diye konuştu.