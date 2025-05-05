Operasyonlar sonucunda, aralarında örgüt elebaşılarının da bulunduğu toplam 71 şüpheli gözaltına alındı.

Yerlikaya’nın verdiği bilgilere göre, Denizli’de D.S., İzmir’de M.K. (yurt dışına firar etmiş), Kırklareli’de N.G., İstanbul’da ise D.A. ve İ.A. (her ikisi de yurt dışına firar etmiş) ile B.G. (yurt dışında tutuklu) isimli şahısların liderlik ettiği 6 farklı suç örgütüne yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında D.S. ve N.G. gibi örgüt elebaşılarının da yakalandığı belirtildi.

Gözaltına alınan 71 şüpheliden 43'ü tutuklanırken, 14’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin ise sürdüğü bildirildi..

Şüphelilerin; suç örgütü kurmak, adam öldürmeye teşebbüs, silahlı saldırı ve mala zarar verme gibi şiddet içerikli eylemlerin yanı sıra; insan kaçakçılığı, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama ve kamu güvenliğini tehlikeye atma gibi suçlara da karıştıkları belirlendi. Ayrıca uyuşturucu madde ticareti, tefecilik ile silah ve mühimmat kaçakçılığı gibi organize suç faaliyetlerine de dahil oldukları gerekçesiyle haklarında çok yönlü adli süreç başlatıldığı bildirildi.