Geçtiğimiz yıl bölgede yeterli su rezervi olmasına rağmen çiftçilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını hatırlatan Çelik, bu süreçte Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve DSİ yetkilileriyle yürütülen yoğun istişarelerin meyvesini verdiğini belirtti.

Çelik, konunun iki yıl önce gündeme getirildiğini ve o günden bu yana ısrarlı bir tutumla takip ettiklerini ifade ederek, "Evet Boğazköy Barajında geçen yıl su rezervimiz olduğu halde bölge Çiftçileri büyük sıkıntı çekmişti. Bizde anında Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız ve DSİ Bölge Müdürü ile yapmış olduğumuz istişareleri bu yıl bundan iki ay önce yine Vali beyin Makamında ve DSİ Bölge Müdürlüğünde gündeme getirip bizim olmazsa olmazımız dediğimiz su tutumunun en son kodu olan noktaya kadar çıkmasıydı. Evet barajın şuan doluluk oranı tam bizim istediğimiz seviyelere geldi. Bu doluluk oranını sulamalar başlayana kadarda koruyacağız. Görüyorsunuz değil mi bu hayatta boş Fotoğraf çektirmek ayrı bir şey İcraat yaparak çekmek ayrı bir şeydir." ifadelerini kullandı.