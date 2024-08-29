Almanya, Danimarka, Gana, İsviçre, Letonya ve Maldivler’in Büyükelçileri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a güven mektuplarını sunduANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Almanya Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, Danimarka Büyükelçisi Ole Toft, Gana Büyükelçisi Nicholas Peter Andoh, İsviçre Büyükelçisi Guillaume Bertrand Scheurer, Letonya Büyükelçisi Bahtijor Hasans ve Maldivler Büyükelçisi Abdul Raheem Abdul Latheef, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde bazı büyükelçilik mensuplarını ve aile bireylerini takdim eden büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Almanya Büyükelçilik Ataşesi Kurmay Albay Frank Kammer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türkçe selamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Büyükelçi Latheef, Toft, Scheurer, Andoh, Sorg ve Hasanss'ı ayrı ayrı kabul etti.