Hayat Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Bahtiyar Mehti, sünnet konusunda ebeveynlere önemli uyarılarda bulundu. Mehti, sünnetin sosyolojik, psikolojik ve medikal yönlerinin bulunduğunu belirterek, ailelerin sıkça sorduğu sorulara açıklık getirdi.

Sünnet İçin En Uygun Yaş Aralığı

Op. Dr. Mehti, genel kanının çocukların 2 yaşından önce ve 6 yaşından sonra sünnet edilmesi gerektiği yönünde olduğunu belirtti. “Çocukların cinsel kimlik gelişimi göz önüne alındığında, 2 yaşından önce erkek olduğunun farkında değillerdir, 6 yaşından sonra ise kendilerini erkek olarak bilirler. Bu nedenle, 2-6 yaş aralığında yapılan sünnetler çocuklarda psikolojik travmalara yol açabilir” dedi.

Yenidoğan Döneminde Sünnet

Yenidoğan döneminde sünnetin uygun zamanı hakkında da bilgi veren Mehti, “Yenidoğan çocuğun kilo kaybı, gaz sancısı ve beslenme alışkanlıklarının oturduğu 3-4. aydan sonra sünnet yapılmasını öneriyoruz. Yenidoğan döneminde sünnet derisi, penis başını enfeksiyon ve mekanik travmalardan koruyan salgılar üretir. Erken sünnet bu koruyucu bariyeri etkisiz hale getirebilir” şeklinde konuştu.

Anestezi ve Sünnet Yöntemleri

Op. Dr. Mehti, anestezi yöntemleri hakkında da önemli bilgiler verdi. “6 aydan küçük çocuklarda lokal anestezi ile sünnet iyi bir seçenek olabilir. Ancak 6 aydan büyük çocuklarda hareketlilik arttığı için lokal anestezi ile sünnet zorlaşabilir. 6 yaşından büyük çocuklarda ise sünneti anlatarak ve rızasını alarak lokal anesteziyle yapmak daha uygundur” dedi.

Son yıllarda anestezi bilimindeki gelişmelerle birlikte, hatta 500 gram ağırlığındaki 20 haftalık bebeklere dahi başarılı bir şekilde anestezi verilebildiğini belirten Mehti, sünnet sırasında genellikle sedasyon adı verilen hafif anestezi işlemi uygulandığını açıkladı. Bu yöntemin çocuğun solunumunu baskılamadığını ve çocuğun bir nevi uyku halinde olmasını sağladığını belirtti. Bu yaklaşım, sünnet korkusu olan çocuklar için ideal bir çözüm sunuyor.

Op. Dr. Mehti, sünnet işlemi konusunda ebeveynlerin bilinçli hareket etmelerinin çocukların gelecekteki psikolojik ve fiziksel sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.