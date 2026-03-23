Kolombiya'da askeri kargo uçağı düştü. Kolombiya Savunma Bakanlığı, C-130 Hercules tipi askeri kargo uçağının Peru sınırındaki Puerto Leguizamo'dan kalkıştan kısa bir süre sonra düştüğünü ifade ederek, uçağın askerleri taşıdığını aktardı.

Kolombiya Savunma Bakanı Pedro Sanchez, kazanın nedeni ile ölü ve yaralı sayısının henüz bilinmediğini açıkladı.

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, uçakta 110 askerin bulunduğu ve kazanın bir şehir merkezine sadece 3 kilometre uzaklıkta meydana geldiği bildirildi.