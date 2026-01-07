Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), ceza infaz sistemindeki dağınık yapıyı sona erdirecek kapsamlı bir reform için hız kazandırdı. Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ndaki siyasi parti temsilcilerinden oluşan yazım ekibi, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında ikinci kez bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan MHP’li Feti Yıldız, yargı paketine ilişkin önemli takvim ve tahliye beklentilerini paylaştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yönettiği toplantıda, siyasi partilerin uzlaşacağı ortak metnin temel çerçevesi belirlendi. Sürece ilişkin açıklama yapan Feti Yıldız, şunları söyledi:

"Genel başlıkları tespit ettik, önümüzdeki günlerde yazım süreci başlayacak. Hedefimiz, bu ay içerisinde raporu tamamlayıp kamuoyuyla paylaşmak."

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, yeni ceza infaz yasasına olan ihtiyacın altını çizen Yıldız, mevzuatın karmaşıklıktan arındırılması gerektiğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Covid-19 düzenlemesiyle yaklaşık 50 bin kişinin tahliye edildiğini hatırlatan Yıldız, yeni hedeflerini şöyle açıkladı:

"İnfaz düzenlemesi yaptık 50 bin kişi çıkıyor. 6 ay içinde 60 bin kişi daha çıkacak. Ama benim söylediğim yeni bir infaz kanunu çıkarmak. Yamalı bohçaya döndü diyoruz ya. Derli toplu bir yasa olur, içinde de infaz düzenlemesi olur. Ve kurtuluruz bu yamalı bohçadan. Anayasanın eşitlik ilkesine uygun bir yasayı el birliği ile çıkarırız. İnfazda anlaşmayacağımız şey sadece oranlar olur." dedi. Yıldız, infazın yarı oranında uygulanmasına ilişkin öneriler konusunda ise "Peşin bir şey söyleyemeyiz"