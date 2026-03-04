Devlet ilk kez işe girecek gençlerin ilk altı aylık maaşını ödeyecek. Bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe başlatılması planlanırken, devlet tarafından 28 bin 75 TL maaş ödemesi yapılacak.

TBMM'ye sunulan mali torba yasa teklifinde Sosyal Güvenlik Kurumu'nun gençlere yönelik hazırladığı programın kaynağına ilişkin düzenleme yer alıyor. Gençlere istihdam olanağı sağlayacak bu programın giderleri İşsizlik Sigorta Fonu üzerinden karşılanacak.

Gençlerin iş gücü piyasasına erişimini sağlamak için çok önemli bir destek programı hayata geçiriliyor. Devlet, genç istihdamını artırmak ve iş hayatına ilk adımı kolaylaştırmak için tarihi bir teşvik paketini devreye alıyor.

HEDEF KALICI İSTİHDAM

Düzenlemeye göre, gençlerin işe ilk giriş adımını daha güçlü ve sürdürülebilir atabilmesi için İŞKUR tarafından özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilecek. Gençlerin ilk iş deneyimine erişimi kolaylaştırılarak, istihdama kalıcı biçimde katılımları desteklenecek.

İşverenlere sunulan ücret desteği sayesinde, genç istihdamının önündeki mali engeller azaltılacak, gençlerin işgücü piyasasına daha hızlı dâhil olması sağlanacak.

ASGARİ ÜCRET KADAR...

Bu yeni teşvik modeli, genç istihdamının önündeki en büyük engellerden biri olan maliyet yükünü işverenin omuzlarından alıyor. İşletmelere sunulacak güçlü ücret desteği ile gençlerin piyasaya entegrasyonu hızlanacak.

Bu kapsamında, 18–25 yaş aralığındaki gençlerin ilk işe girişlerinde ücret ve sigorta primlerinin net asgari ücrete karşılık gelen kısmı, yani 28 bin 75 TL İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak. Bu amaçla 228 milyar TL'lik kaynak öngörüldü.

ALTI AY ÖDENECEK

Destek süresi altı aya kadar uygulanacak. Gençlerin işgücü piyasasına erken yaşta girişlerinin desteklenmesi ve ilave istihdam yoluyla istihdamlarının artırılması sağlanacak.

Bu yıl 250 bin gencin ilk kez işe yerleştirilmesi planlanırken, 2028 yılına kadar 750 bin gence ulaşması hesaplanıyor. Bu uygulama ile hem gençlerin iş deneyimi kazanması hem de özel sektörün nitelikli genç işgücüne daha kolay erişmesi hayata geçirilecek.

GEÇİŞ MEKANİZMASI

Genç işsizliğin yapısal etkilerini azaltmaya yönelik güçlü bir geçiş mekanizması sunulacak. İşe ilk adım uygulaması, gençlerin çalışma hayatına sağlam bir başlangıç yapmasını destekleyen, ilk işi kalıcı istihdama dönüştürmeyi hedefleyen önemli bir istihdam aracı olacak.

TORBA YASA BÜTÇEYE GELİR SAĞLAYACAK

Torba yasa teklifiyle, devletin bütçesine ek gelirler sağlanacak. Kıymetli taşların ÖTV kapsamına alınmasıyla 1.9 milyar TL, bedelli askerlik ücreti artışından 19.2 milyar TL, kripto varlık işlemlerinden 4.2 milyar TL gelir sağlanacak.

Konut satışında yabancılara sağlanan tam istisna kısmi istisnaya dönüştürülecek. Bu değişiklikle 4.3 milyar lira tutarında KDV iadesi elde edilecek.