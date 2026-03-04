Anka Balo Davet Salonu’nda düzenlenen programa, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Yasin Altuntepe, Madeni Sanatkârlar Odası Başkanı Ersin Acar, İMASKOP Başkanı Varol Aydın, Terziler Odası Başkanı Selim Malçok, Elektrikçiler Odası Başkanı Fatih Aşkın, Manav Yörük Türkmen Boyları Federasyonu Başkanı Halil Toy, 21. Dönem Bursa Milletvekili Burhan Orhan ve çok sayıda esnaf katılım sağladı.

Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi yönetiminin ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verilirken, Ramazan ayının paylaşma kültürünü güçlendiren manevi atmosferine vurgu yapıldı.

Yoğun ilgi gören iftar programında esnaf ve davetliler aynı sofrada bir araya gelerek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaştı. Katılımcılar ayrıca Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi’nin geçmişi ve geleceğine dair görüş alışverişinde bulunma imkanı da yakaladı.

Programın sonunda Ertuğrulgazi Mobilyacılar Caddesi yönetimi, davete katılan tüm misafirlere teşekkür ederek benzer organizasyonların birlik ve dayanışmayı pekiştirmeye devam edeceğini belirtti.