İran basınında yer alan haberlere göre, ülkenin yeni dini liderinin, öldürülen Ali Hamaney’in oğlu Mücteba Hamaney olabileceği yönünde iddialar gündeme geldi.

İran’da dini lideri seçme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi’nin toplantılarını güvenlik gerekçesiyle yüz yüze yerine uzaktan gerçekleştirdiği ve seçim sürecinde sona yaklaşıldığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı’nın bilgili bir kaynağa dayandırdığı haberde, Uzmanlar Meclisi üyelerinin güvenlik riskleri nedeniyle görüşmelerini çevrim içi yöntemlerle sürdürdüğü aktarıldı.

Haberde ayrıca temsilcilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla toplantıların farklı bir oylama sistemiyle gerçekleştirildiği, görüşmelerin güvenli bir ortamda düzenli şekilde devam ettiği ifade edildi. Yeni dini liderin belirlenmesine ilişkin sürecin son aşamaya geldiği ve kararın kısa süre içinde kamuoyuna duyurulmasının beklendiği kaydedildi.

MÜCTEBA HAMANEY KİMDİR?

7 Eylül 1969 doğumlu olan Mücteba Hamaney, çocukluk yıllarından itibaren dini eğitim almaya başladı. Eğitim hayatını Hakkani ve Kalpaykani medreselerinde sürdürdü, ardından Razi Şirazi’den dersler aldı.

İran-Irak Savaşı sırasında henüz 17 yaşındayken cepheye giden Hamaney, Muhammed Resulullah Ordusu bünyesindeki Habib ibn Mazhar Taburu’nda görev yaptı.

Resmi olarak İran siyasetinde herhangi bir görev üstlenmemiş olmasına rağmen, Ali Hamaney’in liderliği döneminde karar alma süreçlerinde perde arkasında etkili isimlerden biri olduğu sık sık dile getirildi.

Özel hayatına ilişkin bilgilere göre, ilk evliliğini Ayetullah Huşugat’ın kızıyla yaptığı belirtilen Mücteba Hamaney, daha sonra Zehra Haddad Adil ile evlendi. Bu evlilikten üç çocuğunun olduğu biliniyor.