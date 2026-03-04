Yapılan araştırmalar sonucunda şahsın yakalanmamak amacıyla yaklaşık 12 yıldır farklı adreslerde ikamet ederek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şahsın kullandığı araç belirlendi. Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda A.K.'nin Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde saklandığı öğrenildi.

49 yaşındaki A.K. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla alındı. Yakalanan şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA