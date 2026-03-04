Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre başta İnegöl olmak üzere Yıldırım, Keles ve Osmangazi ilçelerinde bulunan çok sayıda camide vatandaşlara tatlı ikramında bulunulacak.

Tatlı dağıtımı, Yıldırım ilçesinde 75. Yıl mahallesindeki Ali Yazıcı Camii, Osmangazi ilçesi Maksem mahallesindeki Maksem Camii, yine Osmangazi ilçesi İbrahimpaşa mahallesindeki Hacı Muslihiddin Camii ve Dürdane mahallesindeki Dürdane Merkez Camii’nde gerçekleştirilecek.

Dağıtım programı ayrıca Keles ilçesinde Denizler, Issızören ve Karaardıç köy camilerini kapsarken, tatlı dağıtımının en yoğun şekilde yapılacağı ilçe ise İnegöl olacak. İnegöl'de Alibeyköyü, Aşağıballık, Bahariye, Bahçekaya, Çitli, Esentepe, Eski Bahçekaya, Gedik Pınar, Gündüzlü, Güney Kestane, Güzelyurt, Hacıkara, Hamamlı, Hamitabat, Hayriye, Hilmiye, İhsaniye, Kınık, Kocakonak, Konurlar, Kulaca, Kurşunlu, Küçükyenice, Hürriyet, Mezit, Muratbey, Varışlısoy, Ortaköy mahalle, Osmaniye, Osmaniye köy, Rüştiye, Saadet, Kırcalı, Sulhiye, Sultaniye, Tabakoğlu, Tahtaköprü, Tüfekçikonak, Yeniköy, Yukarıballık ve Uludağ camilerinde yapılacak.