

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından Güzelyalı Mahallesi Dörtçelik Caddesi üzerinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sırasında bir motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulunuldu. Polis ekiplerinin ikazına rağmen sürücü durmayarak olay yerinden kaçtı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucu sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında işlem yapıldı. Sürücüye; görevli personelin dur ihtarına uymamak suçundan 200 bin TL, sürücü belgesiz araç kullanmak suçundan 40 bin TL ve kırmızı ışık ihlali nedeniyle 5 bin TL olmak üzere toplam 245 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan motosiklet sahibine de sürücü belgesiz kişiye araç kullandırmak suçundan 40 bin TL idari para cezası kesildi.

Kaynak: İHA