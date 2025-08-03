Yeni fiyatlara göre Togg T10X modelleri 1 milyon 862 bin liradan başlarken, donanım seviyesine bağlı olarak 2 milyon 363 bin liraya kadar çıkıyor. Opsiyonel donanımların tercih edilmesi halinde fiyatlar daha da artış gösteriyor.

Yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi diliminde yer alan Togg modelleri, bu güncellenmiş fiyatlarla satışa sunulmaya başlandı. Firma, satış kampanyalarını ise ara vermeden sürdürüyor. Sıfır faizli kredilerle birlikte, bazı modeller ikinci el bir otomobil fiyatına kullanıcıya ulaşabiliyor.

T10X V2 modeli için hem bireysel hem de kurumsal müşterilere özel kredi kampanyaları açıklandı. Bireysel müşterilere yönelik 250 bin TL’lik kredi, 12 ay vadeyle ve sıfır faizle veriliyor. Bu kredinin aylık geri ödemesi 20 bin 833 TL olarak belirlendi.

1 milyon TL kredi kullanmak isteyen bireysel alıcılar için 48 ay vadede faiz oranı yüzde 2,89 oldu. Bu durumda aylık taksit ödemesi 45 bin 280 TL seviyesinde gerçekleşiyor. 1 milyon 500 bin TL’lik kredi seçeneğinde ise faiz oranı yüzde 2,99; aylık ödeme ise 69 bin 439 TL’ye ulaşıyor.

Kurumsal alıcılar için de benzer koşullar sunuluyor. 250 bin TL’lik kredi, 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor ve aylık ödemesi 20 bin 833 TL olarak açıklanıyor. 1 milyon 750 bin TL kredi için 48 ay vadeli yüzde 3,09 faiz oranı geçerli; bu kredinin aylık geri ödemesi ise 72 bin 419 TL olarak hesaplandı.

Ayrıca şirketler, bu araçları muhasebe kayıtlarına gider olarak yansıtabiliyor. Böylece satın alınan araç, vergilendirme işlemlerinde avantaj sağlıyor. Yakıt, bakım, otopark ve temizlik gibi giderlerin de şirketin maliyet kalemlerine dahil edilmesi, vergi yükünü düşürmede önemli katkılar sunuyor.