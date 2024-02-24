Sakarya’nın Karasu ilçesinde 68 yaşındaki adam, komşuları tarafından yalnız yaşadığı evinde ölü olarak bulundu.

Aziziye Mahallesi 369.Sokak’ta meydana gelen olayda, dört katlı binanın son katında tek başına yaşayan Coşkun Ergin (68)’in evinin kapısını açık gören komşuları, durumdan şüphelenerek eve girdi. Yaşlı adamı yerde hareketsiz şekilde yatarken gören kişiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Ergin’in hayatını kaybettiği belirlendi. Ergin’in cenazesi, kesim ölüm sebebinin belirlenmesi üzerine Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.