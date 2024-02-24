Edirne’nin Keşan ilçesinde polisin yaptığı uygulamalarda, 3 kişinin üst aramasında toplamda 6,44 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin farklı tarif ve saatlerde gerçekleştirdiği uygulamalarda, şüphe üzerine Ö.K, Ü.G. ve Ü.K. durduruldu.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda; Ö.K.’nin üzerinde 1,61 gram, Ü.G.’nin üzerinde 2,97 gram, Ü.K.’nin üzerinde de 1,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.